La France exclut huit entreprises de défense israéliennes d'un salon sur la sécurité

La France a informé Israël ce mardi qu’après examen des candidatures, huit entreprises israéliennes ont été exclues du prochain salon Milipol à Paris, prévu du 18 au 25 novembre dans la capitale française. Les noms des sociétés concernées n’ont pas été divulgués. Selon les autorités françaises, leur participation « poserait problème », tandis que les autres entreprises israéliennes dont les candidatures ont été validées pourront participer normalement.

L’annonce française a surpris Israël, surtout dans le contexte de cessez-le-feu à Gaza. Paris a expliqué que sa décision visait à prévenir d’éventuelles manifestations ou troubles de la part d’organisations pro-palestiniennes. Les autorités françaises ont également souligné qu’Israël était le seul pays démocratique à se voir appliquer un tel traitement compte tenu de la sensibilité du sujet.

Israël a réagi avec fermeté. Selon N12, Jérusalem a promis une riposte "sévère". Une source israélienne a averti : « Une telle mesure aura des conséquences dramatiques sur les relations bilatérales », déjà fortement dégradées ces derniers mois.

Demain, la France devrait annoncer officiellement quelles entreprises, parmi les 45 israéliennes initialement prévues, seront exclues.

Pour rappel, les sociétés de défense israéliennes avaient été exclues l'année dernière des salons du Bourget et Eurosatory organisés en France.