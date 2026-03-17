"La France n’a pas choisi cette guerre, nous ne sommes pas partie prenante à ce conflit", réitère Emmanuel Macron

Le président français, Emmanuel Macron, a fermement exclu toute implication de la France dans d’éventuelles opérations visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, au cœur des tensions entre l’Iran, Israël et les États-Unis.

« Jamais la France ne prendra part à des opérations d’ouverture et de libération du détroit d’Ormuz », a martelé le chef de l’État français, alors que le président américain Donald Trump a appelé à plusieurs reprises ses alliés occidentaux à soutenir les efforts militaires dans cette zone stratégique.

Réuni en conseil de défense à l’Élysée, Emmanuel Macron a réaffirmé la position de neutralité active de la France dans ce conflit. « La France n’a pas choisi cette guerre, nous ne sommes pas partie prenante », a-t-il insisté, soulignant que Paris adopte une posture « purement défensive ».

Le président a précisé que les priorités françaises restent la protection des ressortissants, ainsi que la sécurité des implantations diplomatiques et militaires dans la région. Il a également évoqué la nécessité de maintenir une coordination étroite avec les partenaires internationaux.

« Nos objectifs sont clairs : protéger nos intérêts et contenir au maximum l’extension géographique du conflit », a-t-il déclaré. Emmanuel Macron a en outre insisté sur l’importance de garantir la liberté de navigation et la sécurité maritime dans une zone essentielle au commerce mondial.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, où la sécurisation du détroit d’Ormuz — passage clé pour les exportations pétrolières — constitue un enjeu stratégique majeur.