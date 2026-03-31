La France refuse le survol de son espace aérien pour des livraisons d’armes vers Israël

La France a refusé d’autoriser l’utilisation de son espace aérien pour le transport d’armes américaines à destination d’Israël dans le cadre de la guerre contre l’Iran, ont indiqué à Reuters un diplomate occidental et deux sources proches du dossier. Cette décision, prise le week-end dernier, constitue une première depuis le début du conflit, illustrant les réticences croissantes de certains alliés européens face à l’escalade militaire.

Selon ces sources, Paris a bloqué le survol de son territoire pour des appareils impliqués dans ces transferts d’armements, sans fournir pour l’heure d’explication officielle. Ni l’Élysée ni le ministère français des Affaires étrangères n’ont immédiatement commenté cette information.

Cette position s’inscrit dans un contexte plus large de tensions entre Washington et plusieurs capitales européennes. L’Espagne a récemment fermé son espace aérien aux avions américains liés aux opérations contre l’Iran, tandis que l’Italie a refusé l’utilisation d’une base en Sicile pour des missions similaires, marquant une fracture au sein des alliés occidentaux.