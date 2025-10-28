La France reprend discrètement les évacuations de Gazaouis vers son territoire

Vingt Palestiniens ont été évacués dimanche de la bande de Gaza vers la France, a confirmé le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, cité par Le Figaro et Libération. Selon ce dernier média, il s’agirait d’étudiants boursiers du gouvernement français.

Le nombre de Gazaouis initialement prévus pour cette opération devait être plus important, mais le Quai d’Orsay n’a pas obtenu à temps « toutes les autorisations nécessaires », selon une source diplomatique. « Ces opérations, qui mobilisent l’ensemble des services de l’État et reposent sur le soutien de notre réseau diplomatique, dépendent des autorisations locales à obtenir pour quitter l’enclave et transiter jusqu’en France », a précisé la même source, soulignant les conditions « d’une extraordinaire difficulté sur le terrain » et « le risque très élevé pour les évacués comme pour les équipes chargées des convois ».

D’après Libération, les étudiants évacués devraient arriver sur le sol français ce mardi. Ceux dont le départ a été annulé au dernier moment devraient être pris en charge lors d’une prochaine opération.

Ces évacuations relèvent d’une cellule de crise mise en place au consulat de France à Jérusalem il y a deux ans, afin d’identifier et de rapatrier les personnes liées à la France : ressortissants français, ayants droit, personnels de l’Institut français de Gaza et leurs familles, boursiers du gouvernement ou encore personnalités palestiniennes entretenant des liens particuliers avec le pays.

En avril 2025, environ 500 personnes avaient déjà été exfiltrées de Gaza vers la France depuis les attaques du 7 octobre 2023. « Dans ces efforts, nous veillons scrupuleusement à ce que les personnes évacuées respectent les valeurs et principes de la République », a insisté la source diplomatique.

Le programme d’évacuation avait été suspendu au cours de l’été, après la découverte de publications à caractère antisémite sur les réseaux sociaux d’une étudiante gazaouie récemment arrivée en France, Nour Atallah. Bénéficiaire d’une bourse « France Excellence », la jeune femme de 25 ans devait intégrer Sciences Po Lille. A la découverte de ses posts sur les réseaux sociaux dans lesquels elle déclarait notamment aimer Hitler, la jeune femme avait été placée en garde à vue, puis visée par une enquête pour « apologie du terrorisme » et « apologie de crime contre l’humanité ». Elle a depuis quitté le territoire pour le Qatar. Il a également été révélé ces derniers mois que l'un de ces réfugiés gazaois n'est autre que le frère d'un très haut responsable du Hamas qui enseigne désormais à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence.

L’affaire avait provoqué des tensions entre le ministère de l’Intérieur et le Quai d’Orsay, chacun se renvoyant la responsabilité du contrôle des candidats à l’évacuation. Une enquête interne conjointe avait été lancée pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise.

À la suite de cette enquête, les contrôles ont été renforcés, permettant la reprise progressive des opérations d’évacuation. « Tous les profils entrés en France ont fait l’objet d’une nouvelle vérification », a précisé le ministère des Affaires étrangères.