La France rétrogradée par Fitch : coup dur pour Macron et défi majeur pour le nouveau Premier ministre

L’agence de notation Fitch a abaissé samedi la note de crédit de la France à A+, contre AA- auparavant, son niveau le plus bas jamais enregistré. Cette décision constitue un revers sérieux pour la deuxième économie de la zone euro, confrontée à une dette publique croissante et à une crise politique persistante.

Ce déclassement intervient alors que Sébastien Lecornu vient tout juste de prendre ses fonctions de Premier ministre. Il succède à François Bayrou, renversé la semaine dernière par une motion de censure liée à son plan de réduction budgétaire. Lecornu doit désormais former un gouvernement et présenter un budget pour 2026, dans un Parlement profondément divisé.

Dans son communiqué, Fitch justifie sa décision par « l’instabilité politique » et l’absence d’« horizon clair pour stabiliser la dette dans les années à venir ». Cette dégradation pourrait inciter d’autres agences à revoir également leur note, accentuant la pression sur les marchés obligataires français, dont les coûts d’emprunt se rapprochent désormais de ceux de l’Italie. Le projet de budget, qui vise à réduire le déficit public actuellement autour de 5,4 % du PIB, sera soumis au Parlement début octobre. Mais son adoption reste très incertaine face à la forte opposition des députés, ce qui risque d’aggraver encore la crise politique et économique.

Ce revers survient à un moment délicat pour Emmanuel Macron, déjà fragilisé par la chute de son gouvernement et la perte de confiance d’une partie de l’opinion publique.