"La France trop youpine" : le maire de Dordogne accusé d'antisémitisme convoqué devant la justice en janvier

Le maire d’Augignac, en Dordogne, Bernard Bazinet, sera convoqué devant la justice en janvier 2026 pour des propos à caractère antisémite tenus sur les réseaux sociaux. L’information a été révélée ce mardi par ICI Périgord (ex-France Bleu).

L’élu est mis en cause pour une publication sur Facebook dans laquelle il écrivait que « la France est trop youpine », un commentaire visant à dénoncer la participation d’Israël au concours de l’Eurovision. Ces propos ont conduit à l’ouverture d’une procédure pour injure publique à caractère racial.

Entendu par les gendarmes dans le cadre d’une audition libre, Bernard Bazinet a reconnu les faits. Il a déclaré que ces mots avaient « dépassé [sa] pensée » et a exprimé des regrets. La procédure engagée ne prendra toutefois pas la forme d’un procès classique. Le maire sera reçu dans le bureau du délégué du procureur, dans le cadre d’une alternative aux poursuites.

Selon les informations disponibles, cette comparution devrait déboucher sur le paiement d’une amende de 500 euros. La somme sera reversée à une association d’aide aux victimes, conformément à la décision du parquet.

Sur le plan politique, les conséquences ont été immédiates. Le Parti socialiste, dont Bernard Bazinet était membre, a annoncé son exclusion à la suite de la polémique. L’affaire a suscité une vive réaction locale et nationale, dans un contexte de sensibilité accrue autour des propos antisémites et des discours de haine sur les réseaux sociaux.

Élu maire d’Augignac, une commune rurale du nord de la Dordogne, Bernard Bazinet reste pour l’instant en fonction, mais cette affaire entache son mandat et soulève de nouvelles interrogations sur la responsabilité des élus dans l’expression publique, y compris sur les plateformes numériques.

La convocation prévue en janvier 2026 marquera l’aboutissement judiciaire de ce dossier, alors que les autorités rappellent régulièrement que les propos à caractère racial ou antisémite sont passibles de sanctions pénales, quel que soit leur support de diffusion.