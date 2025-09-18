"La haine anti-juive, c'est l'ennemi absolu de la France", affirme Manuel Valls

Articles recommandés -

Manuel Valls était invité à s'exprimer mercredi lors du Rassemblement pour la justice et la vérité organisé à Paris par Elnet en réaction à la reconnaissance d'un Etat palestinien par la France. Le ministre a livré un vibrant discours d'une rare fermeté face aux dérives antisémites dont la France est la proie, y compris dans sa classe politique.

"Face à cette déferlante de haine, notre réponse doit être d'une clarté absolue. Pas de 'oui, mais", pas d'excuse, pas de relativisme : la haine anti-juive c'est l'ennemi absolu de tout ce que nous incarnons, nous, peuple français !", a déclaré l'ancien Premier ministre.

Il a par ailleurs dénoncé l'idée selon laquelle l'opposition actuelle à la reconnaissance d'un Etat palestinien relèverait de la simple controverse diplomatique. "C'est quelque chose de beaucoup plus profond, bon sang ! Et ceux qui ne le comprennent pas passent à côté de l'essentiel, à côté de l'histoire, de ce qu'est notre pays et de son rapport avec le judaisme !"

Rappelant le bilan tragique des attaques du 7 octobre, Manuel Valls a lancé un appel contre l'oubli et le négationnisme des crimes : "Il nous faut toujours revenir au 7 octobre et à sa signification. Ce matin-là, nos certitudes et nos espoirs se sont effondrés, avec le plus grand massacre commis contre les Juifs depuis la Shoah. 1 200 innocents massacres, des familles entières exterminées, des personnes âgées martyrisées, des femmes violées, des enfants assassinés; Parmi ces victimes, 251 personnes arrachées à leurs proches, et prises en otage dans les tunnels de Gaza. Et n'oublions jamais qu'il y avait 51 Français parmi les victimes", a-t-il dit.