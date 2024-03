La libération de la Palestine, "cause féministe" pour des organisations françaises

Une cinquantaine d’associations féministes viennent de publier une lettre ouverte dans laquelle elles affirment que la Libération de la Palestine est "une cause féministe". La tribune, titrée "Le sionisme n’est pas une cause féministe !", revient sur l’altercation parisienne lors de la journée de la femme, le 8 mars, alors que des manifestantes venues porter la voix des Israéliennes violées en masse le 7 octobre avaient été agressées et contraintes d’être exfiltrées de la manifestation par les policiers.

Dans cette lettre, diffusée le 26 mars et relayée sur les réseaux sociaux, les signataires assument leur rejet du collectif pro-israélien ce jour-là : "Ce n’est pas parce que les pancartes de “Nous Vivrons” étaient tenues par des femmes que leur présence dans nos manifestations était acceptable", y est-il affirmé. Et d'ajouter que "Nous vivrons" instrumentalise "la violence faite aux femmes pour justifier leur narratif, à savoir le discours colonisateur d’Israël".

Le collectif "Nous vivrons" déplore lui de "l'antisémitisme à visage découvert" : "Sur le moment, on aurait pu leur accorder le bénéfice du doute, mais trois semaines après, affirmer que nous avons provoqué les violences alors que tout a été filmé, documenté et relayé dans les médias est de l'antisémitisme pur. Elles mentent. Mais pour nous la séquence est terminée, il n'y a aucun débat sur ce qu'il s'est réellement passé le 8 mars", explique Sarah Aizenman, l'une des fondatrices du groupe.