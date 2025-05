La photo qui aurait pu changer l'histoire : Patrice Duhamel dévoile le secret d'État Pétain-Mitterrand

Invité du "Grand Oral" sur i24NEWS, Patrice Duhamel a livré une plongée dans les coulisses du pouvoir à travers son dernier ouvrage consacré à "La Photo" - ce cliché explosif montrant François Mitterrand et le maréchal Pétain ensemble à Vichy en 1942, resté secret pendant 52 ans.

Une bombe politique enterrée pendant cinq décennies

L'ancien directeur général de Radio France et de France Télévisions révèle l'histoire de ce document qui aurait pu "tuer politiquement" François Mitterrand et bouleverser le cours de la Ve République. Prise en octobre 1942, quelques mois après la rafle du Vel d'Hiv, cette photographie montre un Mitterrand de 26 ans, "sincèrement pétainiste" selon Duhamel, face à un Pétain de 86 ans. "C'est un document explosif parce que c'est un document de l'histoire avec un grand H", explique Patrice Duhamel, visiblement passionné par ce qu'il décrit comme "l'incarnation de toute l'ambiguïté de François Mitterrand".

La jurisprudence de Gaulle : une décision d'État

Le plus stupéfiant dans cette affaire reste le sort réservé à cette photo. Lorsque le ministre de l'Intérieur Roger Frey l'apporte au Général de Gaulle en 1965, à dix jours du premier tour de l'élection présidentielle, ce dernier refuse catégoriquement de l'utiliser contre Mitterrand. De Gaulle prononce alors une phrase que Duhamel qualifie de "vertigineuse par sa noblesse d'État" : "Imaginez qu'un jour François Mitterrand soit président de la République, je ne veux pas affaiblir la fonction présidentielle." Cette décision, que Duhamel nomme "la jurisprudence de Gaulle", sera respectée ensuite par Pompidou, Giscard d'Estaing et même Chirac, tous ayant eu connaissance de la photo sans jamais l'utiliser. "On ne voulait pas rouvrir les plaies de la période de l'occupation", explique le journaliste.

Des secrets d'État bien gardés

Duhamel raconte avec précision la circulation de cette photo "de coffre en coffre, de tiroir en tiroir" pendant des décennies. Il évoque notamment une scène saisissante où Pompidou, sentant sa fin proche, montre la photo à son "poulain" Jacques Chirac avant de la jeter symboliquement dans un feu de bois - tout en sachant qu'il en existait des copies.

Plus surprenant encore, Duhamel révèle l'existence d'un "pacte de non-agression" secret entre Giscard d'Estaing et Mitterrand en 1978, découvert dans les archives de Michel Poniatowski. Cette révélation illustre les codes et l'éthique qui régissaient alors les relations entre "grands fauves politiques" et médias, à une époque où "l'opacité totale vis-à-vis du grand public" était la norme.

Une vérité qui finit par éclater

La photographie finit par être publiée en septembre 1994 par Pierre Péan, après 52 ans de secret. Duhamel raconte comment le journaliste avait prévenu Mitterrand de son enquête, et comment celui-ci avait accepté malgré la menace que cela représentait pour sa légende personnelle. "C'était un moment shakespearien", analyse Duhamel, décrivant un Mitterrand crépusculaire, malade, mais qui s'est senti obligé de s'expliquer aux Français lors d'une interview historique avec Jean-Pierre Elkabbach. "Plusieurs personnes sont venues me voir en me disant : 'c'est dommage que la photo n'ait pas été sortie avant, parce que je n'aurais pas voté pour François Mitterrand, ni en 81, ni en 88, si j'avais vu cette photo'", confie l'auteur.

Pour Patrice Duhamel, cette histoire illustre le contraste entre ces hommes d'État qui avaient "le sens du tragique de l'histoire" et les générations suivantes. Elle révèle aussi une époque révolue de la politique française, où certains secrets pouvaient rester enfouis pendant des décennies au nom de la raison d'État - et parfois au détriment de la vérité historique.