La région Ile-de-France suspend son financement de Sciences Po après les manifestations pour Gaza

Valérie Pécresse a annoncé lundi suspendre les financements de la région Ile-de-France à Sciences Po, après l'occupation des locaux par des étudiants propalestiniens en signe de soutien à Gaza. La présidente LR de la région a indiqué que la mesure durerait "tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies". "Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite, et instrumentalisés par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes, ne peuvent pas dicter leur loi à l’ensemble de la communauté éducative", a-t-elle dénoncé.

Le soutien régional à la prestigieuse école comprend un million d’euros prévu pour 2024 dans le cadre du CPER (contrat de plan État-région), ainsi que d’autres crédits de fonctionnement, destinés notamment à la mobilité internationale, qui étaient prévus pour le printemps et la rentrée. De nombreux élus de gauche ont dénoncé "un deux poids deux mesures de la part de Valérie Pécresse, soulignant qu'elle n'avait pas pris les mêmes mesures concernant le lycée Stanislas, éclaboussé par divers scandales.

La mobilisation des étudiants de Sciences Po en soutien à Gaza a connu un développement critique vendredi, avec l'occupation d'un bâtiment de l'école par une cinquantaine d'élèves. Tandis que la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, y a vu "le franchissement d'une ligne rouge", la direction est finalement parvenue à un accord avec les étudiants retranchés, en acceptant d'organiser un "town hall", ces réunions publiques dans lesquelles, selon la tradition démocratique américaine, les élus répondent directement aux questions de leurs administrés. Un compromis perçu comme une "capitulation de la direction" de l'école par une large part de la classe politique.