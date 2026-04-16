La synagogue de Phalsbourg distinguée par le Loto du patrimoine

La synagogue de Phalsbourg bénéficie d’un coup de projecteur national après sa sélection parmi les sites emblématiques du Loto du patrimoine, porté par Stéphane Bern. Cette distinction, attribuée à un seul site par région, place l’édifice mosellan au cœur des priorités de sauvegarde pour l’année. Il s’agit de la deuxième année consécutive que la Moselle est ainsi mise à l’honneur.

Construit en 1857, ce bâtiment chargé d’histoire est aujourd’hui menacé. La synagogue, ainsi que l’ancienne maison du rabbin, classées aux monuments historiques depuis 1996, ont été désaffectées en 2008 avant d’être rachetées par la commune. Depuis, leur état s’est fortement dégradé : toiture affaissée, infiltrations d’eau et fragilisation de la façade témoignent de l’urgence des travaux à engager.

Au-delà de son architecture, le site recèle un intérêt patrimonial singulier. Lors de fouilles menées par l’Inrap, les archéologues ont mis au jour une genizah, espace traditionnel où sont conservés des écrits religieux usés. Une découverte rare qui renforce encore la valeur historique de l’ensemble, autrefois au cœur d’une communauté juive locale particulièrement active.

Pour la maire récemment élue, Marielle Spenlé, cette reconnaissance nationale constitue « un honneur pour tout le territoire ». Elle s’inscrit dans la continuité des soutiens déjà obtenus ces dernières années, qu’ils soient européens, régionaux ou départementaux, et vient consolider un projet de réhabilitation longtemps retardé.

Estimé à environ quatre millions d’euros, le chantier a connu plusieurs reports depuis son annonce initiale en 2022. La municipalité assure désormais vouloir avancer sans modifier les orientations définies lors des précédents mandats. Le futur équipement conservera une vocation culturelle polyvalente, mêlant auditorium, espace cinématographique, ludothèque et musée numérique de type Micro-Folie.

Le calendrier semble désormais se préciser. La mairie prévoit une validation du nouveau plan de financement fin avril, avec un lancement des travaux envisagé dès septembre. Grâce à son statut de site emblématique pour la région Grand Est, le projet pourrait bénéficier d’une aide comprise entre 300 000 et 500 000 euros, dont le montant exact sera dévoilé en fin d’année.