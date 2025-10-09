La tombe de Robert Badinter profanée à Bagneux

Quelques heures avant la cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter, prévue ce jeudi 9 octobre, la tombe de l’ancien garde des Sceaux a été dégradée dans le cimetière de Bagneux (Hauts-de-Seine). Selon le tribunal de Nanterre, des inscriptions insultantes ont été taguées à la peinture bleue sur la pierre tombale de l’avocat disparu en février 2024 :

« Éternelle est leur reconnaissance. Les assassins, les pédos, les violeurs, la République le sanctifient. »

L’acte de vandalisme vise explicitement les engagements historiques de Robert Badinter, artisan de l’abolition de la peine de mort en 1981 et défenseur de la dépénalisation de l’homosexualité en 1982. Le président Emmanuel Macron a immédiatement réagi sur X, dénonçant un acte « honteux » : « Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire. La République est toujours plus forte que la haine. »

La maire communiste de Bagneux, Marie-Hélène Amiable, a condamné un « acte lâche et indigne », tandis que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé avoir saisi le parquet pour identifier les auteurs. De son côté, Juliette Méadel, ministre démissionnaire de la Ville, a écrit sur X : « On peut profaner une tombe, pas une conscience. Robert Badinter est la conscience et le visage de la République. » Une enquête a été confiée à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine.