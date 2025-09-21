La tour Eiffel illuminée aux couleurs d’Israël et de la Palestine à la veille de la reconnaissance par Paris

Articles recommandés -

À la veille de la reconnaissance officielle par la France de l’État palestinien, les drapeaux palestinien et israélien ont été projetés côte à côte sur le monument parisien, reliés par l’image d’une colombe portant un rameau d’olivier.

Ce pavoisement, qui n’avait pas été annoncé au préalable, a débuté à 21 heures et se poursuivra jusqu’à 23h45, a précisé la mairie de Paris, propriétaire du site. L’initiative, qui coïncide avec une étape diplomatique majeure pour la France, intervient à la veille de l’annonce qu’Emmanuel Macron doit faire devant l’Assemblée générale des Nations unies, officialisant la reconnaissance d’un État palestinien par la France.

« Paris soutient l’initiative portée aux Nations unies par le président de la République française pour la reconnaissance de l’État de Palestine. Paris réaffirme son engagement pour la paix, qui passe plus que jamais par la solution à deux États », a écrit Anne Hidalgo sur le réseau social Bluesky, accompagnant son message d’une photo de l’illumination.

Dans le même temps, plusieurs maires en France ont annoncé leur intention de hisser lundi le drapeau palestinien sur le fronton de leurs mairies, en signe de soutien à cette décision. Le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a appelé les préfets à saisir la justice administrative pour faire retirer ces étendards, considérant cette démarche illégale.