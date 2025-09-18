La ville de Corbeil-Essonnes va distribuer des drapeaux palestiniens à ses habitants

Articles recommandés -

Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, avait invité les maires à hisser le drapeau palestinien sur les façades des hôtels de ville lundi 22 septembre, à l’occasion de la reconnaissance de l’État de Palestine par la France. À Corbeil-Essonnes, Bruno Piriou, maire divers gauche et ancien membre du Parti communiste, entend aller plus loin. L’édile a annoncé que 1 000 drapeaux palestiniens seraient distribués aux habitants de sa commune dès lundi prochain. Le drapeau noir, blanc et vert flotte déjà sur la mairie depuis avril 2024.

« Mettre un drapeau palestinien à sa fenêtre est une manière de montrer sa solidarité », explique Bruno Piriou. « Nous avons fait imprimer 1 000 drapeaux que nous donnerons aux habitants lundi à 18h30, devant l’hôtel de ville. Personnellement, j’ai hâte de placer mon petit drapeau à ma fenêtre. » Pour le maire, cette initiative vise à susciter « une mobilisation générale » et à dénoncer le gouvernement de Benjamin Netanyahou.

Bruno Piriou souhaite que son geste inspire d’autres élus. « Chaque matin, je découvre de nouveaux morts en Palestine et je me demande ce que je peux faire avec mes moyens de maire d’une ville de 120e rang en France. Si un grand nombre de villes et d’habitants affichait le drapeau palestinien, cela créerait un véritable rapport de force », affirme-t-il, tout en précisant qu’il a « immédiatement condamné » les attaques du Hamas du 7 octobre et combat leur idéologie.

Le maire de Corbeil-Essonnes s’appuie sur un précédent : en avril 2024, il avait été parmi les premiers élus à pavoiser son hôtel de ville du drapeau palestinien. Depuis, d’autres maires de gauche comme à Gennevilliers ou Besançon l'ont suivi.