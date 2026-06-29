Le CCAF salue la reconnaissance du génocide arménien par Israël

Le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) a salué la décision d'Israël de reconnaître officiellement le génocide des Arméniens de 1915, qualifiant cette annonce de « décision historique ».

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Dans un communiqué publié lundi, le CCAF estime que cette reconnaissance marque « une avancée majeure dans l'établissement de la vérité historique » face au négationnisme porté, selon lui, par les autorités turques depuis plus d'un siècle.

L'organisation souligne qu'il s'agit d'une « réparation morale indispensable » pour les 1,5 million de victimes du premier génocide du XXᵉ siècle ainsi que pour leurs descendants, engagés depuis des décennies dans un combat pour la mémoire, la justice et la vérité.

Le CCAF rappelle également que cette question demeure d'actualité, évoquant le déplacement forcé de la population arménienne du Haut-Karabakh en 2023. L'organisation accuse l'Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie, d'avoir mené un « nettoyage ethnique », estimant que les idéologies panturquistes continuent de menacer le peuple arménien.

Le communiqué insiste sur la portée symbolique de la décision israélienne. « Il était particulièrement important que l'État d'Israël, né des cendres de la Shoah, choisisse de rompre avec les considérations de realpolitik pour désigner ce crime par son nom », écrit le CCAF, citant également le ministre israélien des Affaires étrangères : « Il n'est jamais trop tard pour bien faire. »

Enfin, le CCAF appelle la Turquie à reconnaître à son tour le génocide arménien, à renoncer au négationnisme et à engager un véritable travail de mémoire. Selon l'organisation, seule « la reconnaissance de la vérité » permettra de bâtir une paix durable et de prévenir la répétition de tels crimes.