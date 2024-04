Le chanteur Kendji Girac gravement blessé par balle dans les Landes, son état s'améliore

Dans la nuit du 21 au 22 avril, le célèbre chanteur Kendji Girac a été victime d'une agression par arme à feu sur une aire de gens du voyage située à Biscarrosse, dans le département des Landes. Selon les informations recueillies par plusieurs médias, dont BFMTV et franceinfo, l'artiste a été grièvement atteint au thorax. Alertés vers 5h30 du matin, les secours ont rapidement pris en charge Kendji Girac et l'ont transporté au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Si son pronostic vital était engagé dans un premier temps, les dernières nouvelles rassurantes indiquent que sa vie n'est plus en danger ce lundi matin aux alentours de 9h30.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Parentis-en-Born, avec le soutien de la section de recherches de gendarmerie de Pau, comme l'a révélé TF1. Âgé de 27 ans, Kendji Girac s'est fait connaître du grand public en remportant la troisième saison de l'émission télévisée The Voice. Depuis son tube "Color Gitano", sorti en 2014, le chanteur enchaîne les succès et a déjà publié cinq albums.