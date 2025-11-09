Le Collège de France annule un colloque controversé sur la "Palestine" après une vive polémique

Le Collège de France a annoncé, dimanche 9 novembre, l’annulation du colloque intitulé "La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines", initialement prévu les 13 et 14 novembre. La direction de l’établissement a justifié sa décision par la nécessité de préserver la sérénité et la sécurité au sein de cette prestigieuse institution académique, après la polémique grandissante entourant l’événement.

Dans un communiqué, l’administrateur du Collège de France a expliqué qu’il se voyait "dans l’obligation, en tant que chef d’établissement, responsable de la sécurité des biens et des personnes", d’annuler la manifestation. Il a réaffirmé que le Collège "ne prône ni n’encourage aucune forme de militantisme" et revendique une "stricte neutralité sur les questions politiques ou idéologiques".

Le colloque, coorganisé par l’historien Henry Laurens et le Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (Carep Paris), avait suscité de vives critiques, plusieurs voix dénonçant un événement à tonalité ouvertement pro-palestinienne. La Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) avait notamment parlé d’une "foire antisioniste", estimant qu’un tel rendez-vous risquait de transformer une institution académique de renom en tribune militante.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a salué une "décision responsable" de la part du Collège de France. Sur X, il a rappelé que "défendre la liberté académique, c’est défendre un débat libre, respectueux et pluriel", soulignant avoir échangé ces derniers jours avec l’administrateur de l’établissement.

Cette annulation, applaudie par plusieurs responsables politiques et associations attachés à la lutte contre l’antisémitisme, marque un signal fort face aux dérives militantes susceptibles d’alimenter les tensions autour du conflit israélo-palestinien dans le monde universitaire français.