Le colloque sur la Palestine, annulé par le Collège de France, se tiendra finalement en ligne

Prévu initialement au Collège de France, le colloque intitulé « Palestine et Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » aura finalement lieu en ligne les 13 et 14 novembre, a rapporté le Figaro. L’événement, co-organisé par l’historien Henry Laurens et le Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (Carep), avait été annulé dimanche par le Collège de France en raison de la « polémique entourant sa tenue ».

Dans un communiqué, le Carep a confirmé le maintien du colloque « dans des conditions dégradées », faute d’avoir trouvé une salle d’accueil, tout en précisant qu’il sera « diffusé en direct et intégralement enregistré ». Une requête en référé liberté a été déposée devant le tribunal administratif de Paris afin de contester l’annulation, jugée contraire aux libertés académiques.

L’organisme déplore une décision intervenue « durant un week-end prolongé », rendant la réorganisation « particulièrement complexe », et affirme que ce déplacement « hors des murs du Collège de France » est l’occasion de rappeler que « le savoir académique ne se limite pas à un lieu ».

L’annulation du colloque, qualifié par certains de « propalestinien », a été jugée « responsable » par le ministre de l’Enseignement supérieur Philippe Baptiste, qui a estimé que l’événement ne garantissait pas un débat « libre, respectueux et pluriel ». En réaction, près de 1.500 chercheurs, enseignants et étudiants ont signé une pétition réclamant sa démission, dénonçant une « atteinte grave aux libertés académiques et scientifiques ».