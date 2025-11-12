Le colloque sur la Palestine, annulé par le Collège de France, se tiendra finalement en ligne
Il se tiendra finalement en ligne les 13 et 14 novembre, sous l’égide du Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (Carep).
Prévu initialement au Collège de France, le colloque intitulé « Palestine et Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » aura finalement lieu en ligne les 13 et 14 novembre, a rapporté le Figaro. L’événement, co-organisé par l’historien Henry Laurens et le Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (Carep), avait été annulé dimanche par le Collège de France en raison de la « polémique entourant sa tenue ».
Dans un communiqué, le Carep a confirmé le maintien du colloque « dans des conditions dégradées », faute d’avoir trouvé une salle d’accueil, tout en précisant qu’il sera « diffusé en direct et intégralement enregistré ». Une requête en référé liberté a été déposée devant le tribunal administratif de Paris afin de contester l’annulation, jugée contraire aux libertés académiques.
L’organisme déplore une décision intervenue « durant un week-end prolongé », rendant la réorganisation « particulièrement complexe », et affirme que ce déplacement « hors des murs du Collège de France » est l’occasion de rappeler que « le savoir académique ne se limite pas à un lieu ».
L’annulation du colloque, qualifié par certains de « propalestinien », a été jugée « responsable » par le ministre de l’Enseignement supérieur Philippe Baptiste, qui a estimé que l’événement ne garantissait pas un débat « libre, respectueux et pluriel ». En réaction, près de 1.500 chercheurs, enseignants et étudiants ont signé une pétition réclamant sa démission, dénonçant une « atteinte grave aux libertés académiques et scientifiques ».