Le CRIF demande une enquête après un incident à Roissy impliquant un contrôleur aérien

Le président du CRIF, Yonathan Arfi, a annoncé ce mardi s’être entretenu avec le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, au sujet d’un incident survenu à l’aéroport de Roissy. Selon la presse, un contrôleur aérien aurait crié « Free Palestine » à l’attention d’un pilote de la compagnie israélienne El Al, alors que l’avion était en phase de décollage.

Pour le CRIF, un tel comportement est « inacceptable », contrevenant à la fois à l’exigence de neutralité politique et aux protocoles de sécurité qui encadrent les échanges entre une tour de contrôle et un appareil.

L’organisation représentative de la communauté juive en France demande qu’une enquête soit ouverte rapidement afin d’identifier l’auteur des faits et de le sanctionner. Cette affaire a également été signalée à la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).