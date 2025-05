Le dessous des cartes de la visite d'al-Sharaa à Paris : La main invisible du Qatar

Dans une analyse sur i24NEWS, le professeur Fabrice Balanche a levé le voile sur les véritables motivations de la visite controversée du président syrien Ahmed al-Sharaa à Paris. Selon l'expert, cette rencontre diplomatique dissimulerait un jeu d'influence bien plus complexe, où le Qatar jouerait un rôle central.

"Il semble qu'il y ait une certaine collusion entre la France et le Qatar à ce propos", a expliqué Balanche, suggérant que l'invitation du dirigeant syrien par Emmanuel Macron serait en réalité "un renvoi d'ascenseur" pour les médiations antérieures de Doha au profit de Paris.

Cette hypothèse est d'autant plus crédible que le Qatar est actuellement le principal soutien économique du nouveau régime syrien. "C'est à peu près le seul qui apporte une petite aide économique au nouveau régime syrien, pour qu'il puisse au moins payer quelques fonctionnaires", a précisé le chercheur, ajoutant que Doha "s'apprête à apporter une aide plus substantielle" sous réserve d'un feu vert américain pour la levée des sanctions. La stratégie française viserait ainsi à retrouver son "rôle historique d'intermédiaire entre la Syrie et l'Union Européenne" pour faire pression en faveur d'une levée des sanctions, tout en servant les intérêts qataris.

Ludovic Marin/AFP

Ces derniers soutiennent activement Ahmed al-Sharaa, ancien chef du groupe islamiste HTS, désormais propulsé à la tête de la Syrie. Cette mécanique d'influence n'est pas nouvelle, rappelle Balanche, qui évoque l'emprise qatarie sur la politique française au début de la crise syrienne : "Au début de la crise syrienne, en 2011-2012, le Qatar avait énormément d'influence sur la France, qu'il s'agisse à l'époque de Nicolas Sarkozy, ensuite de François Hollande, pour soutenir l'opposition syrienne." Derrière cette manœuvre diplomatique se dessine donc un savant équilibre des puissances régionales. Si la Turquie constitue le principal appui militaire du nouveau régime syrien, le Qatar en serait le financier essentiel. La France, en recevant al-Sharaa, lui confère une légitimité internationale indispensable pour décrocher la levée des sanctions américaines.

Emmanuel Macron a néanmoins tenté d'adresser "un message de fermeté" au président syrien lors de leur conférence de presse commune, en "lui demandant de protéger les civils de toute confession". Une exigence minimale, selon Balanche, après "le massacre des Alaouites et le massacre récent des Druzes" perpétrés sous le nouveau régime.