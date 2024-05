Le documentaire d'Aymeric Caron sur les souffrances des Gazaouis ne réunit qu'une quinzaine de députés

C'est ce qui s'appelle faire chou blanc. Le documentaire sur les souffrances des Palestiniens de la bande de Gaza préparé par Aymeric Caron n'a réuni qu'une quinzaine de députés lors de sa projection à l'Assemblée nationale mercredi soir. Cette initiative du député LFI visait, selon lui, "à pallier le manque d'images diffusées par les médias mainstream" qui "minimisent l'atrocité des crimes commis", et qui parfois vont jusqu'à les "cacher". Elle avait également pour but affiché de faire écho au documentaire sur les massacres du 7 octobre projeté en novembre devant les députés français. Sur l'écran ont défilé des images terribles d'enfants mutilés, de cadavres couverts de poussière et de ruines à perte de vue, dont l'authenticité a été soigneusement vérifiée, a assuré l'ancien journaliste.

"Cette Assemblée est l'une des plus honteuses d'Europe. C'est une Assemblée pro-israélienne au sens de pro-Netanyahou", a réagi Aymeric Caron face au maigre nombre de spectateurs pour son film, accusant les députés de "boycott". Interrogé par i24NEWS, il a refusé de répondre.

Le député RN Julien Odoul a, lui, souligné le peu de députés LFI présents lors de la projection. "Pourquoi ses petits camarades de la France insoumise étaient-ils pratiquement tous absents ? Cela est révélateur de leur désintérêt, de l'instrumentalisation de la cause palestinienne dont ils se foutent totalement", a-t-il déclaré après la projection. Evoquant le documentaire en lui-même, Julien Odoul a critiqué son manque de contextualisation. "On ne parle pas de ce qui s'est passé le 7 octobre et on ne fait pas mention du Hamas", a-t-il noté. "L'Etat d'Israël et l'armée israélienne sont présentés comme monstrueux, des entités qui veulent délibérément s'en prendre à des civils, ce qui est évidemment un mensonge." Au micro d'i24NEWS, le député RN a dit vouloir rappeler à Aymeric Caron que "la source des souffrances des Palestiniens était le Hamas, sans lequel la guerre n'aurait pas été déclenché".