"Le Hamas doit déposer les armes et rendre les otages" (Marine Le Pen)

"Le Hamas doit déposer les armes et rendre les otages et après cela, il faut que le bruit des armes cesse, y compris les armes israéliennes", a déclaré Marine Le Pen, députée RN du Pas-de-Calais ce jeudi matin sur France Inter.

La députée a commencé son intervention en ayant une pensée pour les trois otages français et les 130 otages israéliens qui sont encore détenus par le Hamas. Interrogée sur un potentiel cessez-le-feu, Mme le Pen a refusé de reprendre le terme. "Je considère que c'est un terme qui s'applique entre deux armées régulières. Or, le Hamas est un groupe terroriste et non une armée", a-t-elle expliqué.

À la question de savoir si elle soutient la position de Benjamin Netanyahou qui refuse de cesser les combats tant que le Hamas ne sera pas complètement vaincu, Marine Le Pen répond : "Je ne suis pas sûre qu'il soit le seul a penser ça, le Fatah a accusé le Hamas 'd’avoir causé le retour de l’occupation israélienne de Gaza' par les attaques du 7 octobre 2023", a-t-elle rappelé. "Aujourd'hui, chacun est conscient que le Hamas utilise la population civile comme bouclier humain et qu'il est à l'origine des combats toujours en cours. L'avenir des deux États, que j'appelle de mes vœux, ne peut pas se faire avec le Hamas", a-t-elle conclu.