Le jeu antifa controversé : "Fachorama" visé par une plainte de Laurent Nuñez

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a déposé plainte contre les créateurs de “Fachorama”, un jeu de cartes antifa présenté comme un outil « pédagogique » contre l’extrême droite et commercialisé depuis début novembre, a rapporté Europe 1. Conçu par le collectif antifasciste La Horde, le jeu détourne les codes du traditionnel « 7 familles » pour représenter des responsables politiques, des journalistes, des militants… et des policiers, sous des traits volontairement caricaturaux.

Une source à Beauvau confirme à Europe 1 : « une plainte est déposée par le ministre », alors que plusieurs syndicats policiers dénoncent une « diffamation » et une « stigmatisation indigne ».

Dans les différentes familles du jeu — « Populistes », « Fachosphère », « On est chez nous », « Ils sont partout » — certaines cartes montrent des personnalités reconnaissables, notamment une figure féminine blonde évoquant Marine Le Pen. Le visuel de la boîte rappelle, lui, le logo rouge et noir de CNews.

Mais c’est la famille « Flic raciste » qui a déclenché la plus vive indignation. On y voit un policier de la BAC affublé des qualificatifs « contrôles au faciès », « destructeur de camps de migrants » ou encore « zélé ».

Pour Éric Henry, d’Alliance Police Nationale, il s’agit d’« une atteinte claire et nette à la dignité des policiers », dénonçant « un amalgame nauséabond qui alimente le discrédit envers la police nationale ».

Le jeu est pourtant disponible dans certains hypermarchés de l’ouest de la France et sur des plateformes de vente en ligne. Alliance demande son retrait immédiat.

La Horde, à l’origine du projet, est réputée proche du groupe d’extrême gauche La Jeune Garde, dissous en juin dernier. L’éditeur avait déjà été au cœur d’une polémique en 2022 pour un précédent jeu retiré, puis remis en vente.