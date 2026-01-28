Le maire d’Augignac condamné pour injure publique raciale après des propos antisémites

Le maire d’Augignac, en Dordogne, Bernard Bazinet, a été condamné mercredi 28 janvier à une amende de 500 euros pour injure publique raciale, à la suite de propos antisémites publiés sur les réseaux sociaux. L’élu, convoqué dans le bureau du délégué du procureur à Nontron, a reconnu les faits devant la justice, selon des informations confirmées par le parquet de Périgueux.

Les propos incriminés avaient été postés sur Facebook en commentaire d’un article de Libération consacré à la participation d’Israël à l’Eurovision et au boycott annoncé par les Pays-Bas. « Oui au boycott ! La France est trop youpine pour boycotter ! », avait écrit Bernard Bazinet. Entendu ultérieurement par les gendarmes dans le cadre d’une audition libre, le maire avait affirmé que ces mots avaient « dépassé [sa] pensée ».

Le procureur de la République a décidé de sanctionner l’élu par une contribution citoyenne de 500 euros, versée à l’association France Victimes en Dordogne. Une décision qui a suscité de vives réactions, notamment de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA). Sa présidente départementale, Betty Wieder, s’est dite « très en colère », indiquant que le président national de la LICRA avait saisi le ministre de l’Intérieur dès la mi-janvier.

Sur le plan politique, les conséquences ont été immédiates. Le ministère de l’Intérieur avait condamné « fermement » les propos de l’élu dès le mois de décembre. Le préfet de police Laurent Nuñez avait ensuite prononcé une suspension administrative d’un mois, actuellement en cours et valable jusqu’au 2 février. Parallèlement, le Parti socialiste, dont Bernard Bazinet était membre, a annoncé son exclusion.

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue des autorités face aux propos antisémites, alors que les actes et discours de haine font l’objet d’un suivi renforcé au niveau national.