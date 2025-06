Le maire de Sarcelles Patrick Haddad porte plainte et dénonce une "stigmatisation" de sa ville

Patrick Haddad, maire de Sarcelles, a annoncé dimanche soir sur i24NEWS son intention de porter plainte contre Didier Long, l'auteur d'une étude sur l'exode des Juifs de France, accusé de "stigmatiser" sa ville sans fondement méthodologique sérieux.

Une querelle de chiffres révélatrice

Articles recommandés -

"Personne ne les a vus venir enquêter dans la ville de Sarcelles", dénonce Patrick Haddad, remettant en cause la méthodologie de l'étude. Selon le maire, sa ville ne compte que "4 à 5 actes antisémites par an depuis le 7 octobre 2023", des chiffres "beaucoup plus faibles que la moyenne française" rapportés à la population.

Contradiction immédiate : selon le SPCJ (Service de protection de la communauté juive), Sarcelles était en 2023 la cinquième ville de France en nombre d'actes antisémites, derrière Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg. Une divergence que Patrick Haddad conteste, accusant le SPCJ d'inclure dans ses statistiques des faits qui "ne relèvent pas d'actes antisémites à proprement parler", comme "crier Allah Akbar devant une synagogue".

Un modèle de vivre-ensemble revendiqué

Le maire socialiste défend farouchement le bilan de sa ville depuis son élection en 2018, quatre ans après les émeutes antisémites de 2014. "Quelqu'un qui porte la kippa peut se promener à Sarcelles sans aucune difficulté", assure-t-il, citant l'exemple de 40 journalistes venus constater depuis le 7 octobre que "ça se passe mieux qu'ailleurs".

Patrick Haddad met en avant le travail de pacification mené avec les associations locales, notamment le "collectif des associations musulmanes de Sarcelles" qui a appelé au calme après le 7 octobre. "Tous les actes antisémites les plus graves qu'on a eus dans ce pays ne se sont pas déroulés à Sarcelles", martèle-t-il.

Combat contre tous les extrémismes

Interrogé sur les alliances politiques problématiques de son camp, le maire assume ses choix : "Je n'ai pas d'élus LFI dans ma majorité, je n'ai pas voulu en avoir." Il revendique un combat "contre tous les extrémismes" et une lutte active contre l'entrisme frériste, en collaboration avec le renseignement territorial.