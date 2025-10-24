Le ministre de l'Enseignement supérieur dénonce "les relents antisémites" d'un rassemblement d'ultra-gauche à Paris-VIII

Une vive controverse secoue l'université Paris-VIII après qu'un événement organisé sur son campus le 15 octobre a suscité l'indignation des autorités et de représentants de la communauté juive. Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a exprimé son "dégoût" face à ce qu'il qualifie de "rassemblement aux relents antisémites".

Le ministre a annoncé avoir demandé au rectorat de saisir la justice concernant des propos tenus lors de cette conférence pro-palestinienne, organisée par plusieurs organisations dont la Fédération syndicale étudiante.

L'affaire éclate après la diffusion d'une vidéo par Leon le média, montrant une scène qui a choqué au-delà du campus. Dans un amphithéâtre bondé, une participante lance à l'assistance : "Condamnez-vous le 7-Octobre ?" En réponse, de nombreuses voix répondent en chœur : "Non".

Cette référence aux attaques du Hamas du 7 octobre qui ont causé la mort de plus de 1 200 personnes et l'enlèvement de 251 — a immédiatement provoqué une levée de boucliers. "Il ne s'agit pas des cris d'une foule à Gaza mais ceux d'étudiants français", s'est indigné Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), réclamant "des sanctions exemplaires".

Philippe Baptiste a annoncé recevoir dès mercredi le président de l'université pour "comprendre comment un tel événement a pu se tenir sur son campus". Le ministre s'interroge : comment de telles manifestations peuvent-elles avoir lieu "alors même que des consignes de vigilance et de fermeté ont été passées à plusieurs reprises" ?

Le gouvernement dispose désormais d'outils supplémentaires pour agir. En juillet dernier, le Parlement a adopté une loi spécifiquement dédiée à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Ce texte prévoit des mesures de sensibilisation, des sanctions disciplinaires renforcées, et impose la désignation d'un "référent" antisémitisme et racisme dans chaque établissement.