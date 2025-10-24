Le ministre de l'Enseignement supérieur dénonce "les relents antisémites" d'un rassemblement d'ultra-gauche à Paris-VIII

Les participants ont notamment affirmé en choeur ne pas condamner les attaques du 7 octobre qualifiées d'"action de résistance"

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
 ■ 
L'entrée de l'Université Paris-8 bloquée par des étudiants, le 6 avril 2018 à Saint-Denis
L'entrée de l'Université Paris-8 bloquée par des étudiants, le 6 avril 2018 à Saint-DenisLudovic MARIN (AFP/Archives)

Une vive controverse secoue l'université Paris-VIII après qu'un événement organisé sur son campus le 15 octobre a suscité l'indignation des autorités et de représentants de la communauté juive. Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a exprimé son "dégoût" face à ce qu'il qualifie de "rassemblement aux relents antisémites".

Le ministre a annoncé avoir demandé au rectorat de saisir la justice concernant des propos tenus lors de cette conférence pro-palestinienne, organisée par plusieurs organisations dont la Fédération syndicale étudiante.

L'affaire éclate après la diffusion d'une vidéo par Leon le média, montrant une scène qui a choqué au-delà du campus. Dans un amphithéâtre bondé, une participante lance à l'assistance : "Condamnez-vous le 7-Octobre ?" En réponse, de nombreuses voix répondent en chœur : "Non".

Video poster
Un rassemblent d'ultragauche pro-Hamas à Paris 8

Cette référence aux attaques du Hamas du 7 octobre qui ont causé la mort de plus de 1 200 personnes et l'enlèvement de 251 — a immédiatement provoqué une levée de boucliers. "Il ne s'agit pas des cris d'une foule à Gaza mais ceux d'étudiants français", s'est indigné Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), réclamant "des sanctions exemplaires".

Philippe Baptiste a annoncé recevoir dès mercredi le président de l'université pour "comprendre comment un tel événement a pu se tenir sur son campus". Le ministre s'interroge : comment de telles manifestations peuvent-elles avoir lieu "alors même que des consignes de vigilance et de fermeté ont été passées à plusieurs reprises" ?

Le gouvernement dispose désormais d'outils supplémentaires pour agir. En juillet dernier, le Parlement a adopté une loi spécifiquement dédiée à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Ce texte prévoit des mesures de sensibilisation, des sanctions disciplinaires renforcées, et impose la désignation d'un "référent" antisémitisme et racisme dans chaque établissement.

Cet article a reçu 3 commentaires

Commentaires