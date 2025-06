Le parquet antiterroriste ouvre une enquête contre des Franco-Israéliens pour "complicité de génocide" à Gaza

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert une information judiciaire visant des ressortissants franco-israéliens suspectés d'avoir pris part à des opérations de blocage de l'aide humanitaire destinée à Gaza entre janvier et mai 2024, selon une source proche du dossier. Les charges retenues incluent la complicité de génocide, l'incitation au génocide et la complicité de crimes contre l'humanité.

L'enquête fait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée en novembre 2024 par l'Union juive française pour la paix (UFJP) et une victime franco-palestinienne affiliée au collectif "Urgence Palestine". Les plaignants dénoncent "l'organisation, la participation et l'appel à participer à des actions concrètes de blocage de l'aide humanitaire à destination du territoire occupé de Gaza, notamment en empêchant physiquement le passage des camions aux postes frontières contrôlés par l'armée israélienne".

Les avocates des parties civiles, Mes Damia Taharraoui et Marion Lafouge, se sont félicitées de cette ouverture d'enquête. "Cette décision s'avère parfaitement en adéquation avec les éléments factuels, juridiques et les preuves concrètes fournis par nos clientes. Nous observerons si la suite de la procédure maintiendra cette même rigueur", ont-elles déclaré à l'AFP. Les avocates ont rappelé que "la période de prévention" des faits remonte à janvier 2024, "à une époque où la question du génocide n'était pas encore d'actualité dans le débat public".

La plainte avec constitution de partie civile pour complicité et incitation au génocide concerne des responsables des mouvements "Israël is forever" et "Tzav-9", organisations pro-israéliennes dont les dirigeants possèdent la nationalité française. D'après une source judiciaire, le réquisitoire du Pnat a été établi le 21 mai dernière et porte sur des actes présumés aux points de passage frontaliers de Nitzana et Kerem Shalom.