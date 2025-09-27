Le philosophe Michel Onfray fustige la "reconnaissance floue" de la Palestine

Dans le cadre de l’émission « Face à Michel Onfray » ce samedi sur CNews, le philosophe a vivement critiqué la récente vague de reconnaissances de l’État palestinien, dénonçant selon lui un geste dépourvu de clarté territoriale et politique. Dans un ton acéré, Onfray a raillé les symboles et les discours entourant la décision : « Qu’est-ce que c’est que cet État ? Il est où ? Quelles sont les frontières ? », a-t-il lancé, en fustigeant la « sémantique » et l’imprécision des responsables politiques.

Le philosophe a pris pour exemple une image accrochée sur la tour Eiffel, où, selon lui, le dessin du drapeau palestinien était erroné — une allégation symbolique pour souligner, dit-il, la méconnaissance du sujet.

De plus, Michel Onfray a mis en cause la légitimité de Mahmoud Abbas pour diriger un éventuel État palestinien, affirmant que le président de l’Autorité palestinienne avait rédigé « une thèse négationniste » lors de ses études en Union soviétique, et accusant certains médias et responsables de manquer de rigueur. Emmanuel Macron a officiellement reconnu l’État de Palestine le 22 septembre 2025 lors d’un sommet de l’ONU.