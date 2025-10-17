Le porte-parole français de la Global Sumud Flotilla exclu après des propos antisémites et homophobes

La Global Sumud Flotilla a annoncé jeudi 16 octobre l’exclusion "à effet immédiat" de son porte-parole et coordinateur de la délégation française, Mustafa Cakici. Cette décision intervient après la publication d’une enquête conjointe de StreetPress et Mediapart révélant de nombreux messages antisémites, homophobes et conspirationnistes partagés par le militant sur les réseaux sociaux.

Les journalistes ont mis au jour des publications remontant jusqu’à 2014, dans lesquelles Cakici relayait des contenus issus de l’extrême droite francophone, notamment de l’Action française ou de Jeune Nation. Parmi les messages repérés figurent des propos niant la Shoah et le génocide arménien, ou encore des insinuations antisémites comparant les juifs à des "lézards extraterrestres". Il partageait également des théories complotistes sur les attentats de Charlie Hebdo et du 7 octobre, qu’il attribuait à Israël.

Sur les réseaux sociaux, Mustafa Cakici s’en prenait aussi à la communauté LGBT, dénonçant la "gay pride" et un prétendu "lobby dégénéré" cherchant à "détruire la famille". Ces publications, longtemps restées visibles, avaient déjà suscité des alertes au sein de certains cercles militants locaux, notamment dès 2024, selon Le Ch’ni, un média indépendant de Besançon.

Interrogé par StreetPress, Cakici a assumé la responsabilité de ses publications tout en tentant de minimiser leur portée. "J’ai partagé des articles objectifs relatant certaines vérités", a-t-il déclaré, tout en refusant de commenter précisément les contenus mis en cause. Concernant ses propos sur les personnes LGBT, il a invoqué une "préoccupation pour la protection des enfants".

Selon Mediapart et StreetPress, plusieurs anciens collaborateurs et militants avaient déjà alerté la direction de la flottille et certains responsables politiques, dont LFI, sur le profil de Cakici. Aucune réponse n’avait été donnée avant la parution de l’enquête. Ce n’est qu’après sa publication que la Global Sumud Flotilla a réagi publiquement, condamnant "fermement toute forme de racisme ou de haine" et annonçant l’exclusion immédiate de son porte-parole.

L’affaire jette une ombre sur le mouvement, qui cherche à se démarquer de toute dérive idéologique. Mustafa Cakici, de son côté, continue d’affirmer : "J’assume tout."