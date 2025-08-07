"Le Président de la République n’a en aucun cas ‘reproché à la communauté juive d’oublier son universalisme'" (Élysée)

Articles recommandés -

L’Élysée a publié un démenti ferme sur X, rejetant les allégations selon lesquelles Emmanuel Macron aurait « reproché à la communauté juive d’oublier son universalisme ». « Sur des sujets complexes, il est de la responsabilité des dirigeants publics de ne pas travestir pour diviser », affirme le communiqué.

En Conseil des ministres, le président a réaffirmé que l’universalisme est « le meilleur bouclier contre l’assignation et l’essentialisation ». Cette mise au point intervient dans un climat tendu, marqué par des critiques sur la gestion du conflit israélo-palestinien, notamment après l’annonce de la reconnaissance d’un État palestinien.

Emmanuel Macron a réitéré son engagement « sans relâche » contre l’antisémitisme, condamnant toute forme de haine. Il a aussi dénoncé les discours assimilant les Palestiniens aux terroristes du Hamas, plaidant pour une approche universaliste qui rejette les amalgames. Ce démenti vise à clarifier sa position, souvent accusée d’ambiguïté face aux sensibilités de la communauté juive. L’Élysée appelle à un débat apaisé, soulignant que la lutte contre l’antisémitisme et la défense de l’universalisme guident la politique du président, tout en évitant les divisions.