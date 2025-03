Le président du CRIF maintient l'exclusion du RN de son dîner annuel

Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), Yonathan Arfi, a confirmé cette semaine lors d'une interview de l'émission "C à vous" que le Rassemblement National ne serait pas invité au prochain dîner annuel de l'organisation, malgré les récentes évolutions dans les relations entre le parti et une partie de la communauté juive française.

"Non, le RN n'est pas invité au prochain dîner du CRIF. Il y a encore un problème d'antisémitisme à l'extrême droite. On n'a pas vu le RN faire preuve de sa capacité à regarder l'histoire du parti ou à dénoncer l'antisémitisme de Rivarol", a déclaré Yonathan Arfi, maintenant ainsi la ligne traditionnelle de l'institution.

Cette position contraste fortement avec celle exprimée récemment par Serge Klarsfeld, figure emblématique de la mémoire de la Shoah et président des Fils et Filles de déportés juifs de France. Dans une tribune publiée dans Le Figaro, Klarsfeld a estimé que "alors que nombre de Français juifs considèrent que le RN ne constitue plus une menace pour eux, la persistance du CRIF à diaboliser ce parti risque de creuser un fossé entre la communauté juive et les organisations censées la représenter."

Ce désaccord public entre deux figures importantes du judaïsme français illustre les tensions croissantes au sein de la communauté concernant l'attitude à adopter face au Rassemblement National, dont les positions ont évolué sous la direction de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. La question s'est particulièrement intensifiée depuis la récente visite de Jordan Bardella en Israël, où il a été invité par le gouvernement israélien à participer à une conférence sur l'antisémitisme et s'est rendu au mémorial de la Shoah de Yad Vashem. Cette invitation avait déjà provoqué des réactions contrastées, certaines personnalités juives de France, dont Bernard-Henri Lévy, ayant décliné leur participation à l'événement en raison de la présence du président du RN.

Cette controverse intervient dans un contexte où une partie croissante des Français juifs perçoit désormais l'extrême gauche et l'islamisme radical comme des menaces plus immédiates que l'extrême droite. Serge Klarsfeld lui-même a affirmé que "l'extrême gauche est complice de l'islamisme et le RN s'est transformé en un parti pro-juif et pro-israélien."

Le CRIF, institution fondée en 1944 durant la Seconde Guerre mondiale, se trouve ainsi à la croisée des chemins, confronté au défi de maintenir son approche historique tout en tenant compte des évolutions politiques contemporaines et des préoccupations sécuritaires d'une communauté juive française de plus en plus inquiète face à la montée de l'antisémitisme.