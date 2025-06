Le Quai d'Orsay défend sa gestion de la flottille : "mobilisation parfaite" du consulat de Tel-Aviv

Christophe Lemoine, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, a défendu mercredi sur i24NEWS la gestion diplomatique française de l'affaire de la flottille vers Gaza.

Protection consulaire assurée

Le diplomate a souligné que la France avait "alerté dès le début" les ressortissants français des risques encourus et maintenu "un lien constant avec les autorités israéliennes". Le consul général de France à Tel-Aviv a rencontré les six Français dès leur arrivée, puis à nouveau ce matin pour les quatre encore détenus en centre de rétention.

"À partir du moment où un ressortissant français est retenu dans un État étranger, nous avons la protection consulaire", a rappelé Lemoine, saluant la "mobilisation parfaite" de l'ambassade. Concernant les conditions de détention, il a précisé que "la nuit de leur arrivée, les conditions étaient peut-être un peu tendues" mais que le consul s'était "assuré de l'ensemble de leurs conditions".

Flou sur les organisateurs

Interrogé sur les révélations du Telegraph concernant l'implication d'un membre du Hamas dans l'organisation de la flottille, le porte-parole a affirmé : "Je n'ai pas d'indication sur l'ensemble de l'équipage qui était présent sur le navire et sur leurs identités".

Relations franco-israéliennes sous tension

Sur l'état des relations bilatérales, M. Lemoine a tenté de rassurer, évoquant une "amitié historique" basée sur des "échanges humains extrêmement denses, économiques et culturels". "Comme dans toute relation d'amitié, il y a parfois des moments plus difficiles", a-t-il concédé, confirmant que Paris travaille sur le "réexamen de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël" annoncé par Kaja Kallas.