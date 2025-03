Le rabbin agressé à Orléans témoigne en exclusivité sur i24NEWS

Le rabbin agressé samedi à Orléans a livré son témoignage exclusif sur i24NEWS. Arié Engelberg sortait tout juste de la synagogue après l'office du shabbat lorsqu'il a été violemment pris à partie. Il était accompagné de son jeune fils de neuf ans.

"Nous marchions dans la rue lorsqu'un individu nous a interpellés en nous demandant si nous étions juifs. Lorsque je lui ai répondu par l'affirmative, il a lancé : 'Tous les Juifs sont des fils de p...". Puis il s'est approché et nous a craché dessus", a relaté le rabbin.

Il a poursuivi : "Ensuite, il a sorti son téléphone et s'est mis à filmer la scène en répétant la même insulte et en s'approchant encore plus de nous. Lorsque j'ai compris qu'il diffuserait sûrement la scène sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'il fallait que je me défende pour ne pas que le monde puisse penser qu'on peut insulter et cracher sur un Juif impunément."

Pour entendre la suite du témoignage du rabbin Engelberg :