"Le silence assourdissant" : quand la France détourne le regard des victimes françaises du 7 octobre

Dans un entretien dans le Grand Oral sur i24NEWS, Rachel Binhas, journaliste à Marianne, lève le voile sur l'un des aspects les plus troublants de l'après-7 octobre : l'indifférence française face à ses propres ressortissants victimes du Hamas. Son livre "Victimes françaises du Hamas, leur histoire, notre silence" explore cette zone d'ombre médiatique, politique et sociétale avec une lucidité rare.

Une enquête née d'un silence préoccupant

"51 Français ont perdu la vie à partir du 7 octobre, dans le cadre des massacres commis par le Hamas", rappelle Rachel Binhas, qui s'est rendue plusieurs fois en Israël pour recueillir les témoignages des proches de victimes. Une démarche qui n'allait pas de soi dans un contexte où la France semblait détourner le regard de ses propres ressortissants touchés par cette tragédie. Son livre n'est pas une simple chronique. C'est une interrogation profonde sur ce "silence assourdissant" qui a entouré ces victimes françaises, un silence qui tranche avec la mobilisation nationale observée lors d'autres prises d'otages impliquant des citoyens français. "On se souvient de la mobilisation autour d'Ingrid Betancourt", note-t-elle. "On ouvrait le journal télévisé avec un spot nous rappelant le jour de détention. Et personne ne se posait de questions."

Le grand tabou des violences sexuelles

Rachel Binhas aborde également dans son ouvrage l'un des aspects les plus difficiles et pourtant systématiquement éludés des attaques du 7 octobre : les violences sexuelles perpétrées contre les victimes, hommes et femmes confondus. "Je vous remercie de votre question, parce que vous n'êtes que le deuxième sur peut-être la vingtaine ou trentaine de journalistes à me la poser", confie-t-elle, révélant à quel point ce sujet demeure tabou.

Elle témoigne d'une réalité glaçante : "Toutes les femmes qui reviennent de la bande de Gaza, on leur fait passer un test de grossesse et on les met sous traitement anti-VIH, MST, IST." Les violences sexuelles ont également touché des hommes, "un tabou dans le tabou" selon elle, qui dénonce au passage l'indifférence de certains mouvements féministes occidentaux qui ont refusé de reconnaître ces faits.

Journaliste sous menaces

Son enquête lui a valu d'être elle-même la cible de menaces. "Le journal Marianne a été exemplaire, puisque des responsables ont décidé de déposer plainte suite aux menaces reçues. Je l'ai fait également", explique-t-elle avant de révéler une faille inquiétante du système judiciaire face aux plateformes numériques : "Les enquêteurs, avec le procureur, demandent la levée de l'anonymat. Twitter refuse. L'affaire est classée." Cette impunité numérique illustre une autre forme de déni, celui des plateformes qui, selon ses mots, "ont décidé de rendre la justice, en un sens, à la place de la justice française."

Le "marranisme" moderne des Juifs de France

L'enquête de Rachel Binhas met également en lumière un phénomène préoccupant qu'elle qualifie de "marranisme moderne" : "À partir du 7 octobre et jusqu'à aujourd'hui, des Français juifs, plus ou moins pratiquants, invisibilisent, cachent, masquent leurs pratiques."

Cette tendance à s'effacer, à dissimuler son identité juive par peur des représailles, constitue selon elle une rupture potentielle dans la transmission culturelle et religieuse. "Le problème, c'est lorsqu'on en arrive là par obligation, bien sûr, pas par choix, finalement c'est la transmission même qui va s'en trouver impactée."

Une France à la croisée des chemins

L'entretien se conclut sur une note d'optimisme prudent. Face aux intellectuels juifs qu'elle a interrogés et qui se montrent pessimistes quant à l'avenir des Juifs en France, Rachel Binhas se dit "peut-être naïve" mais refuse la capitulation. "Parce que ce n'est pas pour les Juifs ou pour les Israéliens, c'est pour la France", insiste-t-elle. Son livre constitue ainsi un appel à l'action collective, un rappel que "le 7 octobre est un événement français" qui touche à des valeurs fondamentales de la République, au-delà de la seule communauté juive. Dans un paysage médiatique souvent polarisé, sa voix apporte une perspective essentielle sur les angles morts de notre traitement collectif de cette tragédie.

En questionnant notre capacité à reconnaître toutes nos victimes avec la même empathie, Rachel Binhas interroge finalement ce qui fait l'essence même du contrat social français. Une réflexion dont l'urgence n'a jamais été aussi palpable.