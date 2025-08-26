Les "accusations d'inaction" de Benjamin Netanyahou "offensent la France toute entière" (Emmanuel Macron)

Articles recommandés -

Le président français Emmanuel Macron a adressé une réponse ferme et détaillée à Benjamin Netanyahou, une semaine après que le Premier ministre israélien lui a écrit pour exprimer son inquiétude face à « la montée alarmante de l’antisémitisme en France ». Dans une lettre rendue publique et publiée par le quotidien Le Monde, le chef de l’État français réfute toute accusation d’"inaction" et met en garde contre l’"instrumentalisation" de ce combat universel.

Emmanuel Macron rappelle d’abord son engagement de longue date : dès 2017, lors de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, il avait adopté la définition de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), assimilant l’antisionisme à une forme d’antisémitisme. Il souligne que la France a multiplié les initiatives récentes – assises contre l’antisémitisme, loi renforçant la lutte dans l’enseignement supérieur, mobilisation de 15 000 policiers après le 7 octobre – et que « ces accusations d’inaction offensent la France tout entière ».

Le président français va plus loin : selon lui, expliquer l’antisémitisme en France par la politique israélienne est une « faute ». Si l’extrême droite en a été longtemps le terreau, l’extrême gauche nourrit aujourd’hui également cette haine. « Tout antisémitisme est une trahison de la République », insiste-t-il. Mais Macron répond aussi sur le fond politique. Il affirme que la création d’un État palestinien souverain, démilitarisé et reconnaissant Israël est « la seule manière d’éradiquer réellement le Hamas » et de sortir de la logique d’une guerre permanente. Selon lui, la poursuite d’une "réoccupation de Gaza ou d’une colonisation de la Cisjordanie" ne mènerait qu’à « l’isolement d’Israël » et à une nouvelle flambée d’antisémitisme mondial. Le chef de l’État met en avant l’initiative de juillet dernier, menée avec l’Arabie saoudite à New York, qui a réuni de nombreux pays prêts à s’engager pour « le jour d’après » à Gaza : mission de stabilisation, désarmement du Hamas, reconstruction et nouvelle gouvernance palestinienne. Il appelle Netanyahou à saisir cette « opportunité historique » pour transformer les succès militaires en victoire politique.

Enfin, Macron conclut : « La France sera toujours l’amie d’Israël et des Palestiniens. Mais je vous appelle à sortir de la fuite en avant meurtrière et illégale d’une guerre permanente à Gaza. »