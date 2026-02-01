Les Écologistes fracturés sur les alliances municipales, la ligne de Marine Tondelier contestée

À quelques semaines des élections municipales, les Écologistes traversent une crise interne majeure, nourrie par des désaccords profonds sur la stratégie d’alliances impulsée par leur secrétaire nationale, Marine Tondelier. Défections locales, tribune critique et rivalités avec La France insoumise et le Parti socialiste composent un climat explosif au sein du mouvement.

L’élément déclencheur s’est produit à Paris, où deux élus écologistes, Jérôme Gleizes et Émile Meunier, ont annoncé leur ralliement à la candidate insoumise Sophia Chikirou, en rupture avec la décision nationale de soutenir dès le premier tour le socialiste Emmanuel Grégoire. D’autres villes ont suivi: à Montpellier, Julia Mignacca, présidente du conseil fédéral écologiste, a quitté la liste autonome de Jean-Louis Roumégas pour rejoindre celle de la députée LFI Nathalie Oziol; à Avignon, la cheffe de file écologiste Sabah Badji s’est également alliée aux Insoumis.

Ces choix locaux traduisent une opposition frontale à la ligne défendue par Marine Tondelier, qui privilégie un rapprochement avec le Parti socialiste. Cette orientation s’est notamment matérialisée par sa participation à la primaire de la gauche en vue de la présidentielle de 2027, organisée par le PS. Une décision vivement critiquée par l’aile gauche du parti, qui lui reproche de tourner le dos à LFI au profit d’un PS jugé trop accommodant avec le gouvernement.

Une tribune publiée sur Mediapart par plusieurs cadres écologistes a cristallisé ces tensions. Les signataires dénoncent une stratégie électorale "illisible" et refusent que "l’écologie se dissolve à nouveau dans la social-démocratie". La direction du parti a minimisé l’initiative, parlant d’un épisode "picrocholin", tout en exigeant le retrait des signatures sous peine de sanctions.

Sur le terrain, les alliances restent hétérogènes. Les Écologistes se rangent majoritairement derrière le PS dans de grandes villes comme Paris, Marseille, Nantes ou Rennes, tandis qu’ils conduisent leurs propres listes à Lyon, Bordeaux, Grenoble ou Besançon. Des accords avec LFI existent toutefois dans plusieurs communes, comme Boulogne-Billancourt, La Courneuve ou Fécamp.

La direction accuse LFI de mener une opération de "débauchage", ce que le coordinateur insoumis Manuel Bompard réfute. En interne, certains élus redoutent un éclatement du parti après le scrutin. "On revient à une époque où nous étions satellites des socialistes", s’inquiète Jérôme Gleizes, quand d’autres estiment que Marine Tondelier tente, sans trancher, de maintenir un fragile équilibre. Plusieurs militants ont déjà quitté les Écologistes, certains rejoignant Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Pour beaucoup, le verdict des municipales pourrait sceller l’avenir du mouvement.