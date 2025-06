"Les Iraniens attendent qu'Israël fasse tomber Khamenei" (Mahnaz Shirali)

Articles recommandés -

Dans un témoignage accordé à i24NEWS, Mahnaz Shirali dévoile : "Les Iraniens n'attendent qu'une seule chose de la part de l'état-major israélien, c'est de faire tomber Khamenei". La sociologue spécialiste de l'Iran explique que la population iranienne espère avec impatience la chute du guide suprême, considérant qu'"il suffit qu'il tombe pour que la guerre soit finie et pour que la République islamique tombe".

Un régime qui réprime davantage sous les bombes

Paradoxalement, le régime iranien intensifie sa répression contre sa propre population pendant les bombardements israéliens. "Ils sont sous les bombardements, en train de se faire éliminer les uns après les autres. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils répriment leur peuple", dénonce Shirali. Cette situation absurde révèle selon elle que "ce régime n'est pas en guerre contre Israël mais il est d'abord en guerre contre les Iraniens".

La sociologue rapporte une vague d'arrestations qui accompagne les frappes israéliennes, illustrant comment le régime "transforme le peuple iranien en bouclier humain", selon les mots du prince héritier Réza Pahlavi.

La joie de voir s'effondrer la propagande

L'attaque israélienne contre l'immeuble de la télévision d'État a provoqué une explosion de joie chez les Iraniens. "Quelle joie ! Pendant 47 ans, ils nous ont menti, ils nous ont baratinés à travers leur tribune", s'exclame Shirali. Elle décrit avoir reçu "des vidéos des gens qui criaient de joie" en voyant ces images, remerciant Israël de "continuer à viser les centres névralgiques de la République islamique".

Un message aux Français

Face aux incompréhensions françaises, Shirali lance un appel ferme : "Arrêtez d'instrumentaliser le conflit israélo-République islamique". Elle insiste sur la distinction cruciale entre l'Iran et son régime : "Ce n'est pas la guerre entre l'Iran et Israël, c'est la guerre entre la République islamique et Israël".

La sociologue s'adresse particulièrement aux militants de gauche français, les exhortant à ne pas reproduire leur "instrumentalisation de la souffrance des Palestiniens". Son message est clair : "Les Iraniens savent que les seuls et uniques responsables de leur malheur, ce sont les dirigeants de la République islamique. Israël ne fait que défendre sa survie, son territoire et sa souveraineté nationale".