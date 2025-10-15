"Les Juifs de Créteil on va les tuer" : nouvelle agression à caractère antisémite en France

Une passagère d’un bus en direction de Créteil a agressé mardi matin une autre femme après un différend, a rapporté Europe 1. La victime, qui avait demandé à la mise en cause de baisser la voix au téléphone, a d’abord reçu un coup de poing, puis aurait été mordue avant d’être visée par des insultes à caractère antisémite.

La suspecte aurait proféré des menaces de mort à l’encontre des habitants juifs de Créteil avant de s’emparer du téléphone portable de la victime et de prendre la fuite à pied. "Vous avez une gueule de juif, tous les juifs de Créteil on va les tuer", a-t-elle crié.

Une enquête pour vol avec violence et menaces de mort à caractère antisémite a été ouverte. La police recherche activement la suspecte.

Cette agression s'inscrit dans une vague d'actes antisémites qui frappe la France depuis les attaques du 7 octobre en Israël.