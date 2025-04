Les magistrats ayant condamné Marine Le Pen visés par des menaces

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a pris position lundi contre les attaques visant les magistrats ayant condamné Marine Le Pen à cinq ans d'inéligibilité. "Les menaces proférées contre les magistrats du tribunal judiciaire de Paris sont inacceptables dans une démocratie et préoccupantes pour l'indépendance de l'autorité judiciaire", a-t-il déclaré sur le réseau social X. La juge Bénédicte de Perthuis, présidente du tribunal qui a prononcé cette sentence, fait l'objet de "très nombreux messages comportant notamment des menaces clairement exprimées", selon une source policière citée par Le Parisien. Un dispositif de sécurité renforcé a été déployé autour de son domicile.

Parmi les critiques les plus virulentes figure celle d'André Rougé, député RN, qui a affirmé que "Mesdames Louise Neyton, procureur, et Bénédicte de Perthuis, présidente du tribunal auront des comptes à rendre à l'Histoire de France." La principale intéressée n'a pas été en reste, déclarant sur TF1 : "J'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision politique pour m'empêcher de me présenter et d'être élue."

Face à cette situation, le premier président de la cour d'appel de Paris a exprimé sa "vive préoccupation" et rappelé que "la critique d'une décision de justice ne peut en aucun cas s'exprimer par des menaces formulées à l'égard des magistrats." Le Conseil supérieur de la magistrature a également dénoncé des réactions "de nature à remettre en cause gravement l'indépendance de l'autorité judiciaire, fondement de l'État de droit."

Cette affaire n'est pas sans précédent : en janvier, une enquête avait déjà été ouverte concernant des menaces de mort diffusées sur un site d'extrême droite visant trois magistrats, dont Bénédicte de Perthuis, impliqués dans ce même dossier des assistants parlementaires du RN.