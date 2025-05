Les manuels scolaires français présentent une image tronquée de l'histoire juive et de l'antisémitisme, révèle une enquête

Une nouvelle étude de l'organisation IMPACT-se (Institut de surveillance de la paix et de la tolérance culturelle dans l'enseignement scolaire), une organisation israélienne à but non lucratif qui surveille le contenu des manuels scolaires, révèle que les manuels scolaires français, bien qu'ils respectent globalement les standards UNESCO de paix et de tolérance, présentent une vision incomplète de l'histoire juive et minimisent les enjeux contemporains de l'antisémitisme.

Cette recherche s'inscrit dans une enquête européenne plus large menée par IMPACT-se, couvrant huit pays au total. L'analyse a porté sur les manuels du lycée (classes de seconde à terminale) ainsi que sur les programmes officiels d'histoire du collège.

Une histoire réduite à la persécution

L'étude reconnaît que les manuels français évoquent effectivement l'histoire juive, tant dans le contexte français que mondial. Cependant, elle pointe un déséquilibre préoccupant : la majorité des références historiques juives se concentrent "de manière disproportionnée" sur l'antisémitisme et les persécutions, notamment à travers l'affaire Dreyfus et la Shoah.

Collection privée Dreyfus Beth Hatfutsot

Si l'enseignement de ces épisodes tragiques demeure essentiel, les chercheurs soulignent que cette focalisation sur la souffrance "risque de réduire l'histoire juive à un récit d'oppression et d'exclusion". Cette approche occulte la richesse et la diversité de l'expérience juive à travers les siècles.

Des contributions sous-estimées

L'étude déplore particulièrement "la sous-représentation des Juifs dans la culture et l'histoire médiévale méditerranéenne et française". Les communautés juives, tant historiques que contemporaines, ont pourtant joué des rôles significatifs dans la vie civique, l'éducation et les débats publics français, contributions largement ignorées par les supports pédagogiques. Il est crucial d'enseigner "non seulement comment les Juifs sont morts, mais comment ils ont vécu", a déclaré au Jerusalem Post, le directeur général d'IMPACT-se, Marcus Sheff.

Un défi pédagogique

Cette analyse soulève des questions importantes sur l'équilibre nécessaire dans l'enseignement de l'histoire. Comment présenter les persécutions historiques sans réduire une communauté à son statut de victime ? Comment valoriser les apports positifs des communautés juives à la société française ? L'étude d'IMPACT-se invite ainsi à repenser les programmes scolaires pour offrir une vision plus complète et nuancée de l'histoire juive, alliant mémoire des tragédies et reconnaissance des contributions multiples.