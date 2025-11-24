Les viols commis par des étrangers sont "de l’ordre de l’anecdotique", selon Ersilia Soudais

Les déclarations d’Ersilia Soudais, députée La France insoumise de Seine-et-Marne, ont suscité une vive controverse ce week-end. Interrogée lors d’un rassemblement parisien contre les violences faites aux femmes, la parlementaire a estimé que les viols commis par des étrangers relevaient "de l’ordre de l’anecdotique", accusant au passage le collectif féministe identitaire Némésis d’instrumentaliser la cause des femmes "à des fins racistes".

Ces mots, captés dans une courte vidéo diffusée samedi, ont immédiatement provoqué l’indignation de nombreuses internautes, dont Alice Cordier, directrice de Némésis, qui a dénoncé une "insulte" aux victimes. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages ont reproché à la députée de minimiser la souffrance de femmes agressées par des auteurs étrangers.

https://x.com/i/web/status/1992311097203077538 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Pour étayer son propos, Ersilia Soudais s’est appuyée sur une pancarte visible dans le cortège, indiquant que neuf femmes victimes de viol sur dix connaissent leur agresseur. Selon elle, ces chiffres montrent que les violeurs sont majoritairement issus du cercle proche et non des personnes étrangères présentes sur le territoire français.

Les données du ministère de l’Intérieur semblent, en partie, confirmer cette tendance. Dans son bilan 2023 sur l’insécurité et la délinquance, la place Beauvau rapporte que 87 % des personnes mises en cause pour violences sexuelles sont de nationalité française. Mais replacé dans le contexte démographique, les étrangers représentant environ 8 % de la population, ce chiffre indique aussi une surreprésentation proportionnelle des personnes étrangères parmi les mis en cause.

D’autres statistiques nuancent également l’analyse de la députée. Un rapport portant sur l’année 2020 montre que 62 % des auteurs présumés de violences sexuelles signalées dans les transports en commun d’Île-de-France étaient de nationalité étrangère, alors même que les étrangers ne constituent qu’environ 14 % de la population régionale.