LFI accuse la Grande Synagogue de Lille d'avoir accueilli une réunion du RN

Une vive controverse oppose La France insoumise (LFI) à la communauté juive de Lille après la tenue, fin janvier, d’une conférence à la Grande Synagogue de la ville. Les députés LFI du Nord ont annoncé avoir saisi le procureur de la République, accusant le lieu de culte d’avoir accueilli ce qu’ils qualifient de "réunion politique" liée au Rassemblement national (RN), une accusation fermement contestée par les organisateurs.

À l’origine de la polémique, une conférence donnée le 28 janvier par l’essayiste Éric Naulleau, invité à présenter son ouvrage La République, c’est lui !, un pamphlet critique à l’encontre de Jean-Luc Mélenchon, figure centrale de LFI. Parmi les personnes présentes figurait notamment Matthieu Valet, eurodéputé RN et candidat déclaré aux municipales à Lille, qui avait relayé sa participation sur le réseau X.

S’appuyant sur cet élément, les députés LFI Ugo Bernalicis, David Guiraud et Aurélien Le Coq estiment que la Grande Synagogue de Lille a été utilisée comme un lieu de campagne électorale, en violation de la loi de 1905 interdisant les réunions politiques dans les lieux de culte. Ils ont saisi la justice au titre de l’article 40 du code de procédure pénale afin qu’une enquête soit ouverte.

Ces accusations sont catégoriquement rejetées par Guy Bensoussan, président de la communauté juive de Lille et organisateur de l’événement. Il assure qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une réunion politique, mais d’une conférence culturelle, rappelant que la synagogue accueille régulièrement ce type de rencontres. Selon lui, Éric Naulleau s’est strictement limité à la présentation de son livre, sans évoquer les élections municipales.

Matthieu Valet a également dénoncé des accusations "lunaires" et une "esbroufe politique", affirmant n’avoir pris aucune parole durant l’événement. De son côté, Éric Naulleau avait déjà réfuté toute dimension politique à la conférence.

Guy Bensoussan a toutefois regretté que la présence de l’élu RN ait été rendue publique, indiquant qu’il n’aurait pas autorisé sa venue s’il en avait été informé. Il affirme appliquer une règle stricte excluant aussi bien le RN que LFI des événements qu’il organise, qu’il qualifie de partis "extrémistes". L’affaire, désormais entre les mains de la justice, continue d’alimenter le débat politique local.