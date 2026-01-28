LFI ouvre un débat interne sur la solution à deux États au Proche-Orient

Jean-Luc Mélenchon a confirmé qu’un débat stratégique est en cours au sein de La France insoumise (LFI) concernant la position du mouvement sur le conflit israélo-palestinien, et plus précisément sur le maintien ou non de la référence traditionnelle à la solution à deux États. Cette discussion interne, encore à ses débuts, s’inscrit dans un contexte de recomposition idéologique plus large au sein de la gauche radicale depuis le 7 octobre.

Selon le leader insoumis, la ligne historique de LFI — alignée sur les résolutions de l’ONU et le droit international — est aujourd’hui questionnée, y compris au sein du mouvement. De plus en plus d’intellectuels, de militants et d’élus plaident pour l’exploration d’une alternative : celle d’un État unique, démocratique, dans lequel toutes les communautés jouiraient de droits égaux. Une option qui, souligne Mélenchon, ne fait pas consensus et pose de lourdes questions politiques et juridiques.

C’est dans ce cadre qu’un groupe de travail a été constitué à l’initiative de l’eurodéputée Rima Hassan. Son objectif n’est pas, à ce stade, de trancher, mais de structurer le débat, d’en maîtriser les termes et d’évaluer la compatibilité d’une éventuelle évolution doctrinale avec les fondements actuels de l’action politique de LFI. Mélenchon insiste sur un point central : toute position défendue par le mouvement doit rester articulée au droit international et aux cadres de référence de l’ONU.

Il rappelle qu’un tournant a été opéré depuis le 7 octobre, avec une réaffirmation claire du droit international comme base de réflexion et d’action. Un choix assumé, présenté comme une ligne de fracture avec les tenants de la « loi du plus fort » et comme un rempart face aux attaques visant les institutions multilatérales, au premier rang desquelles l’ONU.