LFI tente de bloquer la sortie d’un livre sur ses liens avec l’islamisme

La France insoumise (LFI) cherche à empêcher la parution d’un livre qui pourrait créer la polémique. L’avocat du mouvement, Me Mathieu Davy, a adressé une mise en demeure à la maison d’édition Plon, lui demandant de transmettre sous 24 heures un exemplaire de l’ouvrage "Les complices du mal", rédigé par le journaliste Omar Youssef Souleimane, rapportent les médias français.

Ce livre-enquête, attendu en octobre, prétend dévoiler « l’alliance trouble de LFI avec l’islamisme » et « un projet de déstabilisation de la démocratie française », selon le site Lisez.com.

Le journaliste affirme avoir infiltré plusieurs associations palestiniennes et manifestations de soutien à la Palestine organisées par LFI, où il aurait découvert des liens entre certains candidats du parti et des militants islamistes. Le livre accuse ces groupes de vouloir imposer des normes sociales inspirées de la sharia, en jouant sur la mémoire coloniale et en alimentant un discours séparatiste.

Sur le réseau social X, Omar Youssef Souleimane a réagi vivement : « J’ai fui le régime d’Assad pour vivre librement en France, et treize ans plus tard, je retrouve des politiques qui voudraient me faire taire ! ». Cette tentative de blocage a provoqué de vives réactions, notamment celle de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a dénoncé une volonté de censure de la part de LFI.