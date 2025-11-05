LFI veut faire annuler le concert d'Amir à Brest à cause de son passé en Israël

Le concert du chanteur franco-israélien Amir, prévu ce jeudi 6 novembre à l’Arena de Brest (Finistère), suscite une vive controverse. Le groupe local de La France insoumise (LFI) a dénoncé sa venue, appelant à l’annulation de l’événement. Dans un communiqué transmis à la presse, Cécile Beaudouin, tête de liste LFI pour les municipales de mars 2026, estime qu’"il ne fallait pas l’inviter".

Selon la responsable insoumise, le passé d’Amir "aurait dû alerter tous les acteurs locaux". Elle lui reproche d’avoir "pris part à la colonisation illégale en Palestine au sein de l’armée israélienne" et d’avoir "soutenu financièrement et médiatiquement la police des frontières israélienne", autant d’éléments qu’elle associe à "une proximité avec l’extrême droite coloniale israélienne".

Le mouvement demande à la société d’économie mixte Brest en Vue et à la ville de Brest de "déprogrammer d’urgence" le concert. Les deux institutions n’ont, pour l’heure, pas souhaité réagir.

Ce n’est pas la première fois que l’artiste, révélé par l’émission The Voice, est la cible de campagnes militantes. L’été dernier, il avait déjà fait l’objet d’un appel au boycott lors de son passage aux Francofolies de Spa, en Belgique, de la part de groupes propalestiniens. Amir avait alors dénoncé une "ambiance délétère" en France et en Europe, affirmant qu’on lui prêtait "une dimension politique" qu’il n’a "jamais validée".

"Les accusations qu’on me reproche n’ont rien à voir avec ma carrière d’artiste, mais avec mon histoire personnelle", avait-il expliqué, se disant peiné de voir son parcours utilisé à des fins politiques.

Malgré la polémique, le concert de Brest figure toujours au programme de sa tournée, et aucune annulation n’a été annoncée à ce stade.