Libération de Georges Ibrahim Abdallah : le parquet de Paris se pourvoit en cassation

La cour d’appel de Paris a ordonné, le 17 juillet, la libération conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah, terroriste libanais pro-palestinien condamné en 1987 à la perpétuité pour complicité dans l’assassinat de diplomates américain et israélien, a rapporté BFM TV. Âgé de 74 ans, il quittera le 25 juillet la prison de Lannemezan pour être expulsé vers le Liban. Le parquet général de Paris a annoncé, lundi, un pourvoi en cassation, estimant que cette décision viole la jurisprudence exigeant une période probatoire pour les condamnés pour terrorisme. Ce recours n’étant pas suspensif, Abdallah devrait rentrer à Beyrouth.

« Cette libération est une victoire judiciaire, mais un scandale politique », a déclaré son avocat, Jean-Louis Chalanset, pointant les pressions américaines et françaises successives. Abdallah, qui se dit « résistant » et non criminel, a qualifié les assassinats d’« actes de résistance » contre l’oppression israélienne et américaine. « C’est grâce à la mobilisation croissante que je suis libéré », a-t-il confié à la députée LFI Andrée Taurinya depuis sa cellule. Son frère, Robert, s’est dit « très heureux », n’imaginant pas une telle issue après 40 ans de détention.