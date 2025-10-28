Lyon : le drapeau palestinien recouvert par les couleurs françaises sur les escaliers de la Croix-Rousse

Un nouvel épisode de tensions symboliques s’est joué à Lyon. Comme le rapporte Le Journal du Dimanche, les célèbres escaliers de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement, ont été repeints en bleu, blanc et rouge en fin de semaine dernière, recouvrant un drapeau palestinien qui y avait été dessiné quelques jours plus tôt.

L’acte a été revendiqué par la section lyonnaise du mouvement royaliste L’Action française, qui a publié un message sur X :

« Dans les pentes de la Croix-Rousse, un drapeau français s’est élevé ! L’occasion de rappeler notre fierté et notre identité… »

La métropole de Lyon a annoncé avoir déposé plainte pour dégradation, tant pour la première peinture – celle du drapeau palestinien – que pour cette contre-action militante. Une opération de nettoyage est en cours, selon les informations du Figaro.

L’épisode intervient dans un contexte de forte polarisation autour du conflit israélo-palestinien, qui s’invite jusque dans l’espace public français. Début 2024 déjà, les marches d’un grand escalier de Nantes avaient été peintes aux couleurs de la Palestine, suscitant des réactions contrastées. La mairie de la ville ligérienne avait alors refusé de les effacer, invoquant « la situation humanitaire dramatique à Gaza ».

À Lyon, la Croix-Rousse devient à son tour le théâtre d’un affrontement symbolique entre soutien à la cause palestinienne et revendication de patriotisme national.