Lyon : un agent de sécurité de Némésis grièvement blessé par des partisans de Rima Hassan

Un jeune militant identitaire de 23 ans se trouve dans un état critique après avoir été violemment agressé jeudi soir à Lyon, en marge d’une conférence donnée par l’eurodéputée Rima Hassan à l’Institut d’études politiques (IEP). Hospitalisé en urgence absolue à l’hôpital Édouard Herriot, il souffre d’une hémorragie cérébrale et son pronostic vital est engagé, selon sa famille.

Les faits se seraient produits après un rassemblement organisé aux abords de l’IEP par le collectif identitaire et féministe Némésis. Plusieurs militantes avaient déployé une banderole dénonçant la venue de l’eurodéputée, tandis que des hommes proches du collectif assuraient un service d’ordre informel à distance.

D’après le récit des organisateurs, des militants antifascistes se seraient opposés physiquement à leur présence. Une jeune femme de 19 ans aurait été bousculée et violentée lors d’une première altercation. Elle a été prise en charge par un médecin et envisage de déposer plainte.

Après cette confrontation, Quentin, membre du dispositif de sécurité improvisé, aurait été suivi avec un camarade alors qu’ils quittaient les lieux. Selon ce dernier, les deux hommes auraient été pris à partie puis roués de coups dans une autre rue, plus éloignée. L’alerte aurait été donnée lorsque Quentin a perdu connaissance.

Une source sécuritaire confirme qu’un homme de 23 ans a été pris en charge par les secours vers 19h40 dans le 5e arrondissement, après avoir été retrouvé inconscient. Son accompagnateur a évoqué une agression survenue dans le centre-ville. Le parquet de Lyon n’a pas encore communiqué officiellement sur l’affaire.

Le collectif Némésis accuse plusieurs groupes d’extrême gauche, dont "La Jeune Garde", d’être impliqués dans l’agression. Il affirme également avoir identifié, sur des images circulant en ligne, un collaborateur parlementaire du député Raphaël Arnault parmi les personnes présentes. Ces accusations n’ont pas, à ce stade, été confirmées par les autorités.

L’affaire a rapidement suscité des réactions politiques. Le député du Rassemblement national Matthias Renault a dénoncé sur les réseaux sociaux une violence imputée à "l’extrême gauche". De son côté, Sarah Knafo a exprimé son soutien à la victime et au collectif.