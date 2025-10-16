Lyon : un drapeau palestinien géant peint sur les escaliers de la Croix-Rousse

Les escaliers de la Grande Côte, l’un des lieux emblématiques des pentes de la Croix-Rousse à Lyon, ont été recouverts ce week-end d’une fresque aux couleurs de la Palestine. Deux immenses drapeaux vert, blanc, rouge et noir ont été peints sur les marches de cet axe piéton du 1er arrondissement, avant que des images de l’action ne circulent massivement sur les réseaux sociaux.

La métropole de Lyon a rapidement réagi en annonçant avoir déposé plainte pour dégradation et lancé une opération de nettoyage. La collectivité, compétente en matière d’entretien de la voirie, a précisé au Figaro qu’il s’agissait d’une procédure habituelle. Chaque jour, les services municipaux effacent plusieurs dizaines de tags, pour un coût annuel estimé à 1,4 million d’euros.

En 2023, près de 9 000 interventions avaient été recensées, couvrant plus de 218 000 m² de surfaces nettoyées dans l’agglomération. La multiplication de graffitis à caractère revendicatif, notamment liés à la réforme des retraites, avait alors fait grimper la facture.

Ce n’est pas la première fois que les pentes de la Croix-Rousse sont le théâtre d’une telle action. En février 2024, un autre drapeau palestinien géant avait déjà été peint sur les marches menant à la place des Capucins, avant d’être effacé à son tour par les services municipaux.