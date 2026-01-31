Lyon : un homme jugé pour avoir défenestré son voisin juif, la circonstance antisémite au cœur du procès

À partir de lundi, la cour d’assises du Rhône jugera un homme de 55 ans accusé du meurtre de son voisin, un homme de 89 ans de confession juive, qu’il avait jeté du 17ᵉ étage de son immeuble à Lyon en mai 2022. La justice a retenu la circonstance aggravante d’un crime commis en raison de la religion de la victime, une qualification vivement contestée par la défense.

Le 17 mai 2022, le corps de René Hadjadj, 89 ans, est retrouvé au pied de son immeuble. Très rapidement, les soupçons se portent sur un voisin, Rachid Kheniche, qui réside au 17ᵉ étage. L’homme reconnaît avoir défenestré la victime depuis son balcon, après avoir tenté de l’étrangler à l’issue d’une dispute. Les deux hommes se connaissaient et se fréquentaient régulièrement.

Au cours de l’enquête, l’accusé, sans emploi et ancien consommateur de drogues, explique avoir été victime ce jour-là d’une crise de paranoïa. Deux expertises psychiatriques ont conclu à une altération de son discernement, sans toutefois aller jusqu’à une abolition de la responsabilité pénale. « Il reste pleinement responsable de ses actes », souligne l'avocate de la défense, Me Océane Pilloix.

Dix jours après les faits, le parquet de Lyon avait élargi l’enquête afin d’examiner un possible mobile antisémite, après la découverte d’éléments troublants, notamment sur les réseaux sociaux. L’accusation estime que la religion de la victime a pu jouer un rôle dans le passage à l’acte et souhaite que cette circonstance soit pleinement débattue devant la cour.

Plusieurs organisations, dont la Licra, le Crif, le BNVCA et l’Observatoire juif de France, se sont constituées parties civiles. Leurs avocats estiment que le caractère antijuif du crime est établi, tant sur le plan matériel que moral. La défense, elle, reconnaît le meurtre mais conteste fermement toute motivation antisémite. Le procès devra trancher cette question centrale.